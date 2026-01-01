«Еще раз убеждает в правоте»: Матвиенко о смертоносной атаке ВСУ на Хорлы

«Еще раз убеждает в правоте»: Матвиенко о смертоносной атаке ВСУ на Хорлы Матвиенко призвала ускорить достижение целей СВО после атаки ВСУ на Хорлы

Атака украинских беспилотников на Херсонскую область укрепляет Россию в стремлении как можно скорее достичь всех целей спецоперации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. По ее словам, случившееся подтверждает правоту изначально заявленных требований.

Этот акт бездуховности <…> еще раз убеждает в правоте наших изначально заявленных требований и укрепляет нас в настрое на скорейшее достижение всех целей СВО, — отметила глава СФ.

Матвиенко подчеркнула, что украинское руководство знало о присутствии мирных отдыхающих и семей с детьми в местах нанесения ударов. По ее словам, она ожидает четкого осуждения атаки со стороны мирового сообщества.

Нет оправданий цинизму и звериной жестокости киевской верхушки, принимающей решение об убийстве безоружных людей в праздничную новогоднюю ночь, — добавила Матвиенко.

По кафе и гостинице в Хорлах в новогоднюю ночь ударили три беспилотника. При атаке погибли 24 человека, в том числе ребенок. Больницы приняли 13 пострадавших, включая двух детей. Для пациентов подключили телемедицинские консультации врачей из федеральных клиник Минздрава.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответственность за гибель мирных жителей после атаки ВСУ в новогоднюю ночь на Хорлы несут все, «кто спонсирует террористических ублюдков на Украине». Она также сравнила удары со сжиганием людей в белорусской деревне Хатынь коллаборационистами с Западной Украины.