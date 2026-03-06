Два пилота погибли при крушении Су-30МКИ в Индии

Два пилота погибли при крушении истребителя Су-30МКИ в Индии, сообщают индийские ВВС в соцсети X. Авиакатастрофа произошла в северо-восточном штате Ассам.

ВВС Индии подтверждают гибель командира эскадрильи Ануджа и лейтенанта Первеша Дурагара, которые получили смертельные ранения при крушении Су-30. Весь личный состав ВВС Индии выражает искренние соболезнования и поддерживает осиротевшие семьи в час скорби, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС Индии перестал выходить на связь и пропал с радаров, не долетев до места прибытия в назначенное время. Профильные ведомства организовали поисковую операцию. По информации ВВС, борт вылетел из штата Ассам и в последний раз выходил на связь в четверг, 5 марта, в 19:42 по местному времени (17:12 мск).

