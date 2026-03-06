Зимняя Олимпиада — 2026
Нарколог рассказал, что происходит с организмом во время запоя

Нарколог Рудковский: при запое мозг работает в режиме нейрохимического сбоя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При запое мозг человека работает в режиме нейрохимического сбоя, заявил LIFE.ru психиатр-нарколог Антон Рудковский. Врач отметил, что в таком состоянии нарушается баланс между тормозной и возбуждающей системами, что впоследствии приводит к хроническому перевозбуждению. Оно, в свою очередь, проявляется в виде тревоги, тремора, скачков давления, бессонницы и внутреннего напряжения.

Алкоголь — психоактивное вещество. Его часто отделяют от наркотиков только потому, что он легален, но по механизму действия это тот же класс веществ: он вызывает зависимость, формирует абстинентный синдром, имеет смертельную дозу и разрушает социальные связи. Алкогольная болезнь мозга — не метафора. Это состояние, при котором нарушается работа систем регуляции, самоконтроля и эмоциональной стабильности. Запой — это проявление уже сформированного нейрохимического дисбаланса, а не случайная ошибка, — предупредил Рудковский.

По его словам, во время запоя человек пьет алкоголь уже не с целью расслабиться, а чтобы избавиться от состояния внутреннего шторма. Формируется замкнутый круг: спиртное на короткое время снижает возбуждение, после дисбаланс возвращается, и организм требует новой дозы. Параллельно с этим начинают страдать зоны мозга, отвечающие за рациональные решения и самоконтроль. А поведение человека все больше определяется импульсами, добавил специалист.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что при алкогольном психозе важно контролировать количество выпиваемого спиртного и есть нормальную еду для постепенного выхода из этого состояния. Он подчеркнул, что зачастую без врачебной помощи при запое не обойтись.

