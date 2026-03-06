Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 11:22

Раскрыто, что может сделать Трамп ради устранения помехи в лице Зеленского

Политолог Дубравский: США могут поменять ответственное за делегацию Украины лицо

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность смены представителя украинской делегации в рамках переговорного процесса для оказания давления на президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, Вашингтон также может воспрепятствовать финансовой помощи Киеву со стороны Евросоюза.

Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) может оказывать давление на Зеленского, у него есть такие инструменты. И публично давить, и пытаться общаться с оппозицией или с теми, кто не очень разделяет идеи и взгляды президента Украины. Может, например, символически позвать какое-нибудь второе или третье лицо украинской политики в Вашингтон и провести публичные переговоры с ними, попытаться с переговорной группой изменить повестку или переключить лицо, принимающее решение, — высказался Дубравский.

Он отметил, что Трамп также мог бы опосредованно уменьшить объем поставок оружия, которое он передает Евросоюзу. Кроме того, по мнению политолога, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже оказывает косвенное влияние на мирный процесс, поскольку в настоящее время между ним и Зеленским существует острый и публичный конфликт.

Частично конфликт связан с тем, что Марко Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru) во время Мюнхенской конференции отдельно встречался еще с Орбаном. Я думаю, там тоже проговаривался момент косвенного давления на Евросоюз для того, чтобы эти €90 млрд не передать [Украине] или задержать этот транш, как раз тоже способ надавить на Зеленского, — заключил Дубравский.

Ранее Трамп призвал Зеленского к решительным действиям и заключению сделки. Однако, по его мнению, украинский политик пока не проявляет достаточной готовности к переговорам, в отличие от президента России Владимира Путина.

