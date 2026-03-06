Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 15:16

Иран уничтожил американские радары THAAD и РЛС в трех арабских странах

КСИР уничтожил радары американских систем THAAD в Иордании и ОАЭ

Корпус стражей Исламской революции уничтожил радары американских систем THAAD в Иордании и ОАЭ, сообщила пресс-служба КСИР. Кроме того, иранские военные с помощью ракет и БПЛА поразили в Катаре РЛС FPS-132, передает агентство Tasnim.

Американские радары THAAD, размещенные в ОАЭ и Иордании, <...> были уничтожены ракетами и беспилотниками КСИР, — говорится в сообщении.

Ранее представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» заявил, что военные Исламской Республики атаковали американский нефтяной танкер у берегов Кувейта. По его словам, на судне возникло возгорание. Информация о жертвах не поступала. Кроме того, сухопутные войска Ирана атаковали военные объекты США в Кувейте. По предварительной информации, удар был нанесен беспилотниками.

До этого в КСИР сообщили, что в ходе 22-й волны атак на Израиль Иран применил сверхтяжелые баллистические ракеты средней дальности Khorramshahr-4 с боеголовкой массой 1,5 тонны. Также были использованы гиперзвуковые ракеты Fattah. Тем временем вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по трем районам в иранской провинции Исфахан. В результате несколько человек пострадали, есть повреждения инфраструктуры.

Иран
США
удары
ОАЭ
конфликты
