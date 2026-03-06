Раскрыта цель нового удара США и Израиля по Ирану Tasnim: США и Израиль нанесли удары по районам в иранской провинции Исфахан

Вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по трем районам в иранской провинции Исфахан, сообщает агентство Tasnim. В результате атак повреждены жилые дома и автомобили, есть раненые среди мирных жителей.

Ранее Вооруженные силы Ирана сообщили, что за сутки противовоздушные силы страны перехватили и уничтожили семь беспилотников Израиля и США. Инциденты произошли в воздушном пространстве в районах Тебриза, Тегерана, Исфахана, Хорремабада и Бушера. Под удар иранских систем противовоздушной обороны попали беспилотные летательные аппараты моделей MQ-9, Heron, Hermes и Orbiter.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

3 марта стало известно, что при атаке на начальную школу в городе Минаб погибли 165 человек. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много детей.

Позже выяснилось, что школа подвергалась обстрелу дважды после попадания первого снаряда в здание, учителя попытались спрятать детей в молельном зале, а затем начали обзванивать родителей с просьбой забрать девочек. После этого был нанесен второй удар. Второй снаряд попал в то место, где прятались девочки и учителя, оставшиеся в живых после первого удара.