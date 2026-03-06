В Финляндии высказались о снятии запрета на транзит ядерного оружия МО Финляндии: Хельсинки готовы к реакции Москвы на снятие запрета на транзит ЯО

Финляндия готова к реакции России на разрешение транзита ядерного оружия через территорию страны, заявил министр обороны Антти Хяккянен. В комментарии изданию Yle он выразил мнение, что изменение в законе снижают риск того, что Хельсинки станут объектом военной активности со стороны Москвы. В настоящее время закон находится на рассмотрении оборонного ведомства.

Мы к этому абсолютно спокойно готовы, — сообщил он.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что заявления официальных лиц Финляндии о планах разместить на территории страны ядерное оружие ведут к эскалации напряженности по всему континенту. По его словам, такие высказывания лишь добавляют Хельсинки уязвимости. Известно, что обсуждение темы транзита происходит в контексте членства Финляндии в НАТО и геополитической ситуации в регионе.

До этого Эстония выразила готовность разместить на своей земле ядерное оружие, если такое решение примет НАТО. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна, подчеркнул, что республика не имеет доктринальных ограничений для подобного шага в соответствии с оборонными планами Альянса.