В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом Политик Умалатова призвала Иран к уничтожению мирового зла во главе с Трампом

Политик Сажи Умалатова призвала уничтожить мировое зло во главе с американским президентом Дональдом Трампом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В посольстве Ирана, где была открыта Книга соболезнований в память о погибших, она выразила соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Али Хаменеи. По ее словам, происходящее не имеет аналогов в истории человечества.

Я убеждена, что иранскому народу выпала такая великая миссия — уничтожить это мировое зло во главе с Трампом и Нетаньяху. Убеждена, что победа будет обязательно за исламской республикой. <...> Добро победит обязательно, — сказала она.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера страны. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внучка Захра, невестка и зять.