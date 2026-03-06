В Израиле назвали число потерянных Ираном ракетных установок В Израиле заявили об уничтожении 60% ракетных установок Ирана

Иран лишился 60% своих пусковых установок для ракет и систем ПВО в ходе боевых действий против США и Израиля, утверждает израильский телеканал I24 со ссылкой на неназванных чиновников. Такие данные озвучили на заседании кабинета безопасности еврейского государства вечером 5 марта.

Источники телеканала в сфере безопасности заявили, что военные довольны ходом операции и координацией с американской стороной. Собеседники в ЦАХАЛ также отметили, что израильские войска планируют активно наносить удары по целям в Иране еще как минимум неделю, после чего интенсивность атак снизится.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. В результате погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Корпус стражей исламской революции пообещал масштабную ответную операцию.

Ранее в КСИР сообщили, что в ходе 22-й волны атак на Израиль Иран применил сверхтяжелые баллистические ракеты средней дальности Khorramshahr-4 с боеголовкой массой 1,5 тонны. Также были использованы гиперзвуковые ракеты Fattah.