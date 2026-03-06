Раненые российские военные смогут выступить на Паралимпиаде

Российские военнослужащие, получившие ранения в ходе спецоперации на Украине, смогут претендовать на участие в будущих Паралимпийских играх, сообщает Би-би-си со ссылкой на главу Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса. По его словам, правила организации допускают включение таких спортсменов в национальные команды.

В пятницу, 6 марта, стартуют зимние Паралимпийские игры, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российская команда выступит там под национальным флагом — впервые со времени Игр 2014 года в Сочи.

Когда Генеральная ассамблея IPC приняла решение снять дисквалификацию с России и Белоруссии, было решено относиться к ним как к любому другому национальному паралимпийскому комитету. Многие страны набирают спортсменов из вооруженных сил, поэтому, если Россия поступит так же, она будет не единственной, — сказал Парсонс.

Он также напомнил, что само паралимпийское движение возникло после Второй мировой войны и изначально было связано с реабилитацией раненых военнослужащих. По словам главы IPC, организация выступает против войн и конфликтов, однако стремится дать людям, получившим ранения, возможность вернуться к полноценной жизни через спорт.

Ранее несколько стран призвали заблокировать церемонию открытия Паралимпиады из-за российских спортсменов. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что этот шаг показывает ущербность государств-оппонентов. Бойкот не имеет ничего общего со спортом, заключил глава Минспорта. Страны, которые в этом участвуют, занимаются пропагандой, добавил он.