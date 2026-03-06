Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 17:58

Бывшая телеведущая заявила о разрыве отношений с родственниками из-за СВО

Агалакова заявила о разрыве отношений с семьей из-за политических взглядов

Жанна Агалакова Жанна Агалакова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявила, что некоторые родственники прекратили с ней общение из-за политических взглядов. В интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» она отметила, что разрыв произошел после начала спецоперации.

Агалакова пояснила, что понимает их мотивы, особенно после признания иноагентом. Тем не менее телеведущая призналась, что ей больно от их поведения. Ведущая подчеркнула, что не осуждает близких за отказ от общения, однако отмечает, что сейчас ее семья ограничивается родственниками мужа.

Ранее стало известно, что Савеловский суд Москвы оштрафовал Агалакову на 30 тыс. рублей за нарушение закона о регистрации иностранных агентов. Ее признали виновной по статье, касающейся нарушения порядка деятельности иностранного агента.

До этого Агалакова призналась в отсутствии стабильного заработка. После ухода с телевидения в 2022 году она работала над документальным фильмом и сотрудничала с различными СМИ, но так и не нашла постоянного места работы или источника дохода. Сейчас ей приходится тратить ранее заработанные средства.

