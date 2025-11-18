Экс-ведущую Первого канала оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах Телеведущую Агалакову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Савеловский суд Москвы оштрафовал Жанну Агалакову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), экс-ведущую Первого канала, на 30 тыс. рублей за нарушение закона о регистрации иностранных агентов, сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Ее признали виновной по статье, касающейся нарушения порядка деятельности иностранного агента.

Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Агалакова Жанна Леонидовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Агалакова призналась в отсутствии стабильного заработка. После ухода с телевидения в 2022 году она работала над документальным фильмом и сотрудничала с различными СМИ, но так и не нашла постоянного места работы или источника дохода. Сейчас ей приходится тратить ранее заработанные средства.

До этого Минюст РФ включил журналистку Елену Костюченко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в список иностранных агентов. Она известна как активистка ЛГБТ-движения (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и недавно заключила брак в Сан-Франциско. Костюченко подозревают в распространении ложной информации о действиях российских властей.