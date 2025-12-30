Экс-супруга Ивлева раскрыла детали расставания со звездным шефом

Блогер Валерия Ивлева (Куденкова) рассказала о причинах развода с известным шеф-поваром и телеведущим Константином Ивлевым в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Женщина призналась, что решение уйти от знаменитого шеф-повара далось ей «невыносимо сложно» и сопровождалось глубоким чувством вины перед трехлетней дочерью Никой.

Это был непростой год для меня. Год, когда я выбрала себя. Год, когда я впервые не отвернулась от своих чувств, а пошла им навстречу. Страшно? Очень! Сложно? Невыносимо! Но так, как было, я уже жить не могла, — написала Ивлева.

Процесс расставания оказался болезненным не только эмоционально, но и социально: от блогера отвернулись многие близкие люди, а сам развод, по ее словам, сопровождался «дележкой, претензиями, гневом, обидой». Сейчас Валерия вместе с ребенком переехала в арендованный дом в Подмосковье и уже начала строительство собственного жилья. Несмотря на пережитый стресс, она поблагодарила уходящий год за толчок, который помог ей выйти на новый уровень самовосприятия.

Ранее блогер обвинила шеф-повара в занижении доходов до 200 тыс. рублей в месяц ради уменьшения алиментов на их общих детей. По данным опубликованных судебных документов, задолженность телеведущего за полтора года превысила 19 млн рублей, из которых он выплатил лишь часть.