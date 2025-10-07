Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
07 октября 2025 в 19:04

Адвокат рассказала, почему бывшая жена Ивлева может подать на него в суд

Адвокат Шевцова: бывшая жена Ивлева может быстро получить алименты через суд

Константин Ивлев Константин Ивлев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если бывшая жена Константина Ивлева считает, что он занижает доход, чтобы уйти от уплаты алиментов в полном объеме, она вправе подать в суд на взыскание всех задолженностей, сказала NEWS.ru адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Trust & Law» Майя Шевцова. По словам юриста уклонение от уплаты алиментов через занижение дохода — распространенная практика.

Если мать ребенка считает, что отец занижает доход, она вправе подать в суд о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, обосновав это расхождением между образом жизни отца и его официальными доходами. Это предусмотрено статьей 83 Семейного кодекса РФ. Суды нередко удовлетворяют требования, если видят явные признаки занижения доходов. Уклонение от уплаты алиментов через занижение дохода — распространенная, но легко выявляемая практика, — сказала Шевцова.

Известный ведущий и шеф-повар Константин Ивлев развелся с первой женой Марией в 2020 году. У них двое детей — дочь и сын. После развода начались длительные баталии за алименты между супругами.

В июле 2025 года Ивлева выложила скрины документов из суда на своей странице в соцсетях, по которым значилось, что шеф задолжал с 1 марта 2024 года по 30 июня 2025 года более 19 млн рублей на содержания ребенка. Частично погасил долг в размере 11 млн 200 тыс. рублей. Но все равно остался должен более 8 млн.

После того, как Ивлева придала этот факт огласке, в сентябре она выложила следующий скрин документов, судя по которому, Константин, который является популярным ведущим на телевидении, владельцем ряда бизнес-проектов, занизил свой доход, прописав себе 200 тыс. рублей в месяц. Что равносильно 2 млн рублей в год.

И вдруг брат Константина становится водителем моей дочки, которому он платит больше, чем получает сам. Верим в чудеса? Или пора писать жалобу в налоговую, — задалась вопросом Ивлева.

Юрист утверждает, что существуют специальные механизмы установления реального дохода для тех, кто пытается «хитрить» с алиментами.

Суд и служба судебных приставов могут запросить договоры и контракты, в том числе рекламные; выписки с банковских счетов, движение по картам, в том числе корпоративным; налоговые декларации и сведения из ФНС; данные о принадлежащем имуществе, недвижимости, автомобилях, бизнесе; сведения о расходах, которые явно не соответствуют официальным доходам (путешествия, крупные покупки, содержание элитного жилья), — объясняет Шевцова.

Ранее Валерия Ивлева, супруга известного телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева, официально объявила о разводе с ресторатором в своих соцсетях. Причины разрыва отношений не уточняются.

Константин Ивлев
разводы
алименты
ведущий
Екатерина Попова
Е. Попова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьер Украины назвал главную силу «евромайдана»
Работник получил 330 зарплат за раз и исчез с деньгами
Безруков сделал неожиданное заявление о смерти Есенина
«Стыдно смотреть на страну!» Азаров об Украине, националистах и агентах КГБ
«Русская община» с ножами и выселение семьи из квартиры: главные ЧП дня
Лучший шеф-повар юга России умер в 37 лет
Умершего рокера не могут похоронить больше недели
Украинец рассказал, что военкоматы забирают туберкулезников и наркоманов
В цирке акробат без страховки разбился на глазах у детей
Братался с русскими, а стал русофобом: почему Стубб нам больше не друг
Психически нездоровый подросток обезглавил отчима
Раскрыты детали пожара на территории Уральского турбинного завода
Поведение Трампа насторожило администрацию Белого дома
Стало известно, кто застрелил главу района Новосибирска во время охоты
СК заинтересовался чиновником из Чувашии, оставившим людей без жилья
Полиция ищет сбежавших педофилов в российском регионе
Мифы и правда о пластиковых окнах: что важно знать перед покупкой
Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Опубликованы кадры мощного пожара на турбинном заводе в Екатеринбурге
Россиянка задушила месячную дочь из-за плача и сбежала
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.