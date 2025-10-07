Адвокат рассказала, почему бывшая жена Ивлева может подать на него в суд

Если бывшая жена Константина Ивлева считает, что он занижает доход, чтобы уйти от уплаты алиментов в полном объеме, она вправе подать в суд на взыскание всех задолженностей, сказала NEWS.ru адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Trust & Law» Майя Шевцова. По словам юриста уклонение от уплаты алиментов через занижение дохода — распространенная практика.

Если мать ребенка считает, что отец занижает доход, она вправе подать в суд о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, обосновав это расхождением между образом жизни отца и его официальными доходами. Это предусмотрено статьей 83 Семейного кодекса РФ. Суды нередко удовлетворяют требования, если видят явные признаки занижения доходов. Уклонение от уплаты алиментов через занижение дохода — распространенная, но легко выявляемая практика, — сказала Шевцова.

Известный ведущий и шеф-повар Константин Ивлев развелся с первой женой Марией в 2020 году. У них двое детей — дочь и сын. После развода начались длительные баталии за алименты между супругами.

В июле 2025 года Ивлева выложила скрины документов из суда на своей странице в соцсетях, по которым значилось, что шеф задолжал с 1 марта 2024 года по 30 июня 2025 года более 19 млн рублей на содержания ребенка. Частично погасил долг в размере 11 млн 200 тыс. рублей. Но все равно остался должен более 8 млн.

После того, как Ивлева придала этот факт огласке, в сентябре она выложила следующий скрин документов, судя по которому, Константин, который является популярным ведущим на телевидении, владельцем ряда бизнес-проектов, занизил свой доход, прописав себе 200 тыс. рублей в месяц. Что равносильно 2 млн рублей в год.

И вдруг брат Константина становится водителем моей дочки, которому он платит больше, чем получает сам. Верим в чудеса? Или пора писать жалобу в налоговую, — задалась вопросом Ивлева.

Юрист утверждает, что существуют специальные механизмы установления реального дохода для тех, кто пытается «хитрить» с алиментами.

Суд и служба судебных приставов могут запросить договоры и контракты, в том числе рекламные; выписки с банковских счетов, движение по картам, в том числе корпоративным; налоговые декларации и сведения из ФНС; данные о принадлежащем имуществе, недвижимости, автомобилях, бизнесе; сведения о расходах, которые явно не соответствуют официальным доходам (путешествия, крупные покупки, содержание элитного жилья), — объясняет Шевцова.

