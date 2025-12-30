Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 14:11

Звезда «Папиных дочек» сообщила о смерти близкого человека

Актриса Елизавета Арзамасова сообщила о смерти своей бабушки

Елизавета Арзамасова Елизавета Арзамасова Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Актриса Елизавета Арзамасова сообщила о кончине своей бабушки, опубликовав пост в своем Telegram-канале. Звезда сериала «Папины дочки» поделилась архивной фотографией и светлыми воспоминаниями о своих родных.

Сегодня не стало моего ангела, моей прекрасной бабушки… <...> Дедушке шел 91-й год, когда он сказал: «Шурочка, я так тебя люблю. Другие столько не живут, сколько я тебя люблю», — написала она.

Арзамасова выразила надежду, что ее родные, прожившие в браке 65 лет, теперь встретятся на небесах. Подробности кончины она не раскрыла. Поклонники в комментариях выразили ей свои соболезнования и поддержку, отметив, что бабушка успела прожить долгую и счастливую жизнь.

Ранее стало известно, что церемония прощания с актрисой Верой Алентовой в Театре имени Пушкина завершилась десятиминутными овациями. Гроб с телом народной артистки пронесли по коридорам здания под непрекращающиеся аплодисменты коллег и поклонников. На улице десятки людей также проводили актрису в последний путь прощальными рукоплесканиями.

