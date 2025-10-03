Иск на 17 млн, скандал из-за слов об Арзамасовой: как живет Илья Авербух

Илья Авербух — многократный чемпион мира по фигурному катанию. Его ледовые представления популярны в России. Как сейчас живет спортсмен, что за многомиллионный иск к нему подали?

Кто подал многомиллионный иск к Авербуху

Как сообщает портал «Страсти», с компанией призёра Олимпийских игр по фигурному катанию Ильи Авербуха «ММГ Скейтинг» судятся из-за долга в 17 млн рублей.

По данным издания, строительная фирма «МС Билдингс» из Набережных Челнов подала иск о взыскании 14,1 млн рублей за выполненные работы. Также компания требует взыскать 2 млн рублей неустойки.

Арбитражный суд Татарстана уже принял иск к рассмотрению и назначил первое заседание на 25 ноября 2025 года. Сообщается, что в 2024 году компания Авербуха получила 685,4 млн рублей выручки при чистой прибыли в 4,1 млн рублей. Детали работ, за которые образовалась задолженность, не раскрываются.

Как Авербух оскандалился из-за слов об Арзамасовой

В интервью Ксении Собчак Авербух рассказал о том, как познакомился со своей будущей супругой, актрисой Елизаветой Арзамасовой. Это произошло в 2010 году, когда она приняла участие в шоу «Лед и пламень». Авербух, который тогда был хореографом проекта, отметил, что влюбился в Арзамасову не сразу. После их первой встречи, когда ей было всего 15 лет, он нашел ее трепетной и очаровательной. Собчак спросила: не странно ли, что он помнит свою жену ребенком?

«Ну какое. 15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было», — ответил Авербух.

Реакция общества на высказывания спортсмена о несовершеннолетней актрисе была неоднозначной.

«Я‚ конечно‚ не соглашусь‚ что в 15 лет уже женщина‚ хотя я видела девушек в 15‚ как будто им минимум 25. Но хочу рассказать‚ что я участвовала весь период в передаче „Лед и пламень“ и мы все были на виду друг у друга‚ тренировались вместе почти каждый день, никаких отношений у Лизы не было», — написала звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Позднее Авербух объяснил усталостью вызвавшую широкий общественный резонанс фразу об Арзамасовой и извинился перед супругой в своем Telegram-канале. Спортсмен признался, что «сказал безответственную глупость».

«Возможно, это возникло как реакция на то, что, когда мы начали встречаться с Лизой, нас много пинали в Сети из-за разницы в возрасте и так далее. Может, это такая больная тема для меня, что я так среагировал и, услышав слово „ребенок“, начал защищаться. Эта формулировка была необдуманная, сделанная из-за усталости», — сказал хореограф.

Авербух заявил, что «имел в виду не скабрезности, а именно содержание». Он отметил, что у звезды «Папиных дочек» на момент начала их отношений был большой актерский опыт, узнаваемость и популярность. Хореограф подчеркнул, что у него замечательная семья.

Что известно о личной жизни Авербуха

Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились спустя 10 лет после знакомства. Хотя в СМИ часто обсуждались слухи о том, что их роман начался еще во время совместного участия в проекте, пара категорически это отрицала. 14 августа 2021 года у них родился сын Лев. А в августе 2024 года Лиза подарила Авербуху дочь Лию.

С 1992 года Илья Авербух выступал в паре с Ириной Лобачевой, в будущем она стала его женой. В 2004 году у них родился сын Мартин. Несмотря на рождение ребенка и успешную совместную карьеру, пара рассталась после 12 лет брака. Согласно сообщениям СМИ, причиной развода стал служебный роман Авербуха.

Он якобы тайно встречался с актрисой Алисой Гребенщиковой, которая принимала участие в проекте «Ледниковый период». Лобачева также рассказывала, что мужа у нее увела участница проекта. Тогда СМИ посчитали, что речь идет о Гребенщиковой. Кроме того, долгое время отцом ее сына Алексея называли Авербуха, так как он родился именно в тот период. При этом актриса состояла в гражданском браке с оператором и продюсером Сергеем Дандуряном. Гребенщикова называет его отцом ребенка.

Авербух отказался делить имущество с Лобачевой. Все совместно нажитые активы он передал бывшей жене, с которой у него сохранились дружеские отношения. Экс-фигурист активно участвует в воспитании сына. Авербух считает, что причиной развода стала их постоянная занятость.

Читайте также:

Тяжелая болезнь, смерть жениха, новые роли: где сейчас Анастасия Мельникова

Болезнь матери, долги, суды из-за хитов «Руки Вверх!»: где сейчас Жуков

Трудности в театре, срок на Украине, конфликт с дочкой: как живет Машков