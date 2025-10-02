Трудности в театре, срок на Украине, конфликт с дочкой: как живет Машков

Актер и режиссер Владимир Машков на открытии 70-го сезона Московского театра «Современник» рассказал о трудностях работы в учреждении. Что он сказал, что известно о его ссоре с дочерью и приговоре на Украине?

Что Машков рассказал о работе в «Современнике»

Машков отметил, что за год на посту директора учреждения было много разного. Однако он подчеркнул, что является терпеливым человеком и не боится большой и ежедневной работы.

Машков, отвечая на вопрос о самом сложном и знаковом для него периоде, отметил, что время для подведения итогов и оценки результатов еще не настало. При этом он отметил, что работа ведется каждый день и занимает много часов для того, чтобы «зритель получал самые глубокие впечатления от артистов этого великого театра».

«Много разного было, но я человек терпеливый. У меня есть идея, которую мне подарили предшественники. Я говорю и о Галине Борисовне Волчек, и об Олеге Николаевиче Ефремове, и об Олеге Павловиче Табакове. Поэтому меня ничего не пугает. Я только надеюсь на абсолютную включенность коллектива, что и происходит. Поэтому для меня вот это самое дорогое», — сказал Машков.

В июне прошлого года Владимир Машков стал директором «Современника», при этом сохранив пост художественного руководителя в «Табакерке». Новую должность артист воспринял как личную ответственность перед Галиной Волчек.

За что Машкова осудили на Украине

Осенью прошлого года стало известно, что украинский суд вынес заочный приговор Владимиру Машкову, приговорив его к 10 годам лишения свободы. Обвинения касались «посягательства на территориальную целостность Украины», как сообщила СБУ в своем Telegram-канале.

По решению суда у Машкова конфисковали квартиру площадью 147 кв. м в элитном районе Одессы. Согласно заявлению офиса генпрокурора Украины, актер «открыто использует свой театральный и медийный ресурс для поддержки СВО».

Расследование по Машкову проводило винницкое управление СБУ. Народный артист РФ действительно последовательно поддерживал спецоперацию с момента начала в феврале 2022 года. 18 марта 2022 года он выступил в «Лужниках» на митинге-концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией под названием «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа президента!», где прочитал стихотворение Тютчева «Напрасный труд» с критикой Запада.

«Наша страна делает то, что она должна была сделать. <…> Все мы были одной страной, по нелепости 1990-х годов оказавшейся разорванной на части. <…> Основной закон не позволяет никому даже пытаться повторить опыт 1991 года по разрушению единого государства. <…> Вот поэтому на здании театра — георгиевская лента и буква Z», — указывал Машков в разговоре со СМИ.

Что известно о конфликте Машкова с дочерью

В марте 2022 года Мария Машкова выразила свое несогласие с проведением спецоперации, назвав происходящее «немыслимым». В то же время она покинула Россию и переехала в США. После этого Машков призвал дочь «быть хорошей россиянкой и попросить прощения за предательство». Артистка в ответ пожелала отцу, поддерживающему СВО, «оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге».

«После того разговора мы больше не общались. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление отца доставляет мне физическую боль», — признавалась она.

В ноябре 2023 года артистка объявила в социальных сетях, что получила гражданство США и отказалась от отчества.

«И украинские, и российские СМИ со всех сторон обсосали тему моего отказа от отчества. А в американском паспорте просто нет такой графы. Я — дочь своего отца со всеми предполагаемыми в этой связи обстоятельствами. Я — Маша Машкова. Ей и останусь. Как бы это ни дергало мою украинскую аудиторию, которая ненавидит отца, или россиян, проклинающих меня», — пояснила Машкова.

Читайте также:

Разрыв связи с РФ, первый за пять лет тур, розыск: как живет Моргенштерн

Последний фильм Тиграна Кеосаяна: сюжет, где смотреть, что известно

Возобновление карьеры, уход от Тутберидзе, миллионы: как живет Валиева