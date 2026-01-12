Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 01:40

«Это наше все»: Симоньян предположила, почему Россия не бомбит Киев

Симоньян: Россия не бомбит Киев из-за родных ей Крещатика и Лавры

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Российские Вооруженные силы не наносят массированных ударов по Киеву из-за того, что город имеет общее с РФ историческое и культурное наследие, заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». По ее словам, это предположение – исключительно ее личное мнение.

Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше все. И если это не будет все завтра опять наше, то будет послезавтра, — указала журналистка.

Киев, добавила она, давно считается частью общего прошлого России и Украины. При этом Симоньян подчеркнула, что это ее личное оценочное суждение, а не официальная позиция государства.

Ранее сообщалось, что роман Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» занял первое место в рейтинге издательства АСТ. Всего в список попало 30 произведений. В десятку также вошли книги Захара Прилепина и Гузель Яхиной. Книга поднимает актуальные вопросы о будущем человечества и искусственном интеллекте. Она вышла в свет 31 июля и была раскуплена в московских магазинах за 10 минут. Все авторские гонорары от продаж направляются на благотворительность.

Маргарита Симоньян
ВС РФ
Киев
мнения
