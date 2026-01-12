«Это наше все»: Симоньян предположила, почему Россия не бомбит Киев Симоньян: Россия не бомбит Киев из-за родных ей Крещатика и Лавры

Российские Вооруженные силы не наносят массированных ударов по Киеву из-за того, что город имеет общее с РФ историческое и культурное наследие, заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». По ее словам, это предположение – исключительно ее личное мнение.

Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше все. И если это не будет все завтра опять наше, то будет послезавтра, — указала журналистка.

Киев, добавила она, давно считается частью общего прошлого России и Украины. При этом Симоньян подчеркнула, что это ее личное оценочное суждение, а не официальная позиция государства.

