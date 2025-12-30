Роман Симоньян оказался на вершине рейтинга лучших книг 2025 года Бестселлер Симоньян возглавил топ лучших книг 2025 года по версии АСТ

Роман главреда международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» занял первое место в рейтинге издательства АСТ. Всего в списке представлено 30 произведений. В десятку также вошли книги Захара Прилепина «Тума» и Гузель Яхиной «Эйзен».

Мы собрали для вас новинки 2025 года, которые возглавили топы продаж в разных жанрах. Именно эти книги вы читали чаще всего, с нетерпением перелистывая страницу за страницей. Пусть ни одна громкая новинка года не останется без внимания, — говорится в публикации.

Ранее главный редактор ИА Regnum, член СПЧ Марина Ахмедова заявила, что роман поднимает актуальные вопросы о будущем человечества и искусственном интеллекте. Книга, вышедшая 31 июля, была раскуплена в московских магазинах за десять минут. Все авторские гонорары от продаж направляются на благотворительность.

До этого сообщалось, что произведение Симоньян стало книгой месяца в Московском доме книги. Она поблагодарила читателей за внимание к роману и отзывы о нем.