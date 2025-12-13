Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 19:29

Роман Маргариты Симоньян назвали суперактуальным

Главред ИА Regnum Ахмедова назвала роман Симоньян суперактуальным ответом об ИИ

Книга Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Книга Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Роман главреда телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» поднимает суперактуальные вопросы о будущем человечества и искусственном интеллекте, заявила главный редактор ИА Regnum, член СПЧ Марина Ахмедова на презентации книги в Москве. По словам писателя, которые передает РИА Новости, герои произведения настолько живые, что кажутся реальными людьми.

Эксперт отметила, что роман оказался особенно актуальным на фоне глобальных дискуссий о том, станет ли высокоразвитый ИИ союзником или поработителем человечества.

Маргарита ставит перед собой вопрос, а что будет, когда мы впустим эту расу к нам домой, на нашу землю. И она же дает ответ на этот вопрос. Поэтому да, это суперактуальный роман, — сказала Ахмедова.

Книга, вышедшая 31 июля, была раскуплена в московских магазинах за десять минут. По данным издательства, она описывает конец света через 60 лет в соответствии с библейскими пророчествами. Все авторские гонорары от продаж направляются на благотворительность.

Ранее стало известно, что роман Симоньян стал книгой месяца в «Московском доме книги». Журналистка поблагодарила читателей за внимание к произведению и отзывы о нем.

