Тоска по Кеосаяну, ухудшение здоровья, новое звание: куда пропала Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с ее покойным супругом Тиграном Кеосаяном в день его рождения. Что об этом известно, как сейчас у Симоньян со здоровьем, куда она пропала?

Что Симоньян сказала о Кеосаяне

Журналистка отметила в Telegram-канале, что пока ей тяжело смотреть на кадры с ушедшим мужем.

«Я не могу смотреть это видео и еще долго не смогу, но вы посмотрите. Сегодня Тиграну исполнилось бы 60 лет», — написала Симоньян.

В октябре прошлого года Симоньян записала видеообращение, в котором процитировала фрагмент стихотворения Николая Асеева «Простые строки». В них говорится о том, что она не может без супруга.

«Я не могу без тебя жить! Мне и моря без тебя — сушь, мне и в жару без тебя — стыть. Мне без тебя и Москва — глушь. Мне без тебя каждый час — с год, если бы время мельчить, дробя; мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя», — зачитала строки Симоньян.

На девятый день после кончины Кеосаяна она также рассказала, как тяжело ей в опустевшем доме. В своем монологе журналистка вспомнила, что они с супругом верили в возможность встречи после смерти. Поэтому она попросила мужа поиграть в нарды с его покойным братом Давидом, умершим в 2022 году.

«Потом приду к тебе, когда Боженька скажет», — пообещала Симоньян.

Об уходе из жизни 59-летнего Кеосаяна Симоньян рассказала 26 сентября. Режиссер скончался после клинической смерти и девяти месяцев комы.

Что сейчас со здоровьем Симоньян

Главред RT рассказала, что 20 октября начала курс химиотерапии. По словам журналистки, она лечится и готова к любому исходу, а «Господь сам решает, кого и когда забирать». Симоньян также сообщила, что на фоне химиотерапии у нее выпали волосы. Она подчеркнула, что теперь на телевидении будет появляться в парике. В начале декабря она в нем пришла на передачу журналиста Владимира Соловьева.

14 декабря Симоньян заявила, что ее состояние ухудшилось после третьей химиотерапии. Накануне, 13 декабря, журналистка не смогла посетить обсуждение своего романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

«До последнего надеялась, что смогу быть на этом важном для меня мероприятии, но после третьей химии стало очень тяжело. С трудом нахожу в себе силы, чтобы выйти из комнаты», — отметила она.

Маргарита Симоньян Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин пояснил NEWS.ru, что слабость и ухудшение самочувствия после химиотерапии — это нормальное состояние.

«Потому что стандартная процедура — это практически яды. Цель данного вида лечения — вести конкурентную борьбу. Должен выжить либо организм, либо опухоль с прицелом на то, что она более чувствительна к интоксикации. В чем заключается суть: при химиотерапии клетки, которые берут строительный материал из кровотока для деления, погибают от вводимого яда. Тем самым организм пресекает дальнейшее развитие болезни. Потом уже идет восстановление и наступает эффект лечения: циркуляция препарата в кровотоке занимает несколько часов. Маргарите [Симоньян] хочу пожелать крепкого здоровья, у нее обязательно все получится», — сказал Черемушкин.

Где сейчас Симоньян, какое звание она получила

Накануне Нового года Симоньян поздравила военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. В видеопоздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России, она назвала бойцов главными людьми в стране.

«Мы думаем о вас все время, мы благодарны вам, мы переживаем за вас. Мы знаем каждую минуту, что вы на передовой, что вы не просто элита, а самая настоящая „белая кость“ нашей страны, что вы вообще главные люди сейчас в нашей стране», — заявила Симоньян.

18 декабря Симоньян присвоили звание почетного жителя Краснодара. По инициативе мэра краевой столицы Евгения Наумова решение приняли на заседании городской думы.

Сообщается, что Симоньян родилась и закончила учебу в Краснодаре. После выпуска из КубГУ она начинала карьеру в муниципальной телерадиокомпании «Краснодар».

Кроме того, роман журналистки «В начале было Слово — в конце будет Цифра» возглавил топ лучших книг 2025 года по версии издательства АСТ. Всего в списке представлено 30 произведений. В десятку также вошли книги Захара Прилепина «Тума» и Гузель Яхиной «Эйзен».

Читайте также:

Марка Варшавера прооперировали? Что сейчас с президентом «Ленкома»

Возвращение в театр, госпитализация, слова о патриотизме: как живет Збруев

Большегруз и пять легковушек: детали жуткой аварии под Ростовом, жертвы