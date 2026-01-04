Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 12:59

Большегруз и пять легковушек: детали жуткой аварии под Ростовом, жертвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Смертельная авария произошла на автомобильной трассе под Ростовом-на-Дону. Что известно, правда ли большегруз снес пять легковушек, как это произошло, сколько жертв?

Детали жуткой аварии под Ростовом, сколько жертв

Главное управление МЧС по Ростовской области сообщило, что в результате столкновения пяти легковых автомобилей и большегруза в Аксайском районе погибли четыре человека, еще двое пострадали.

«На 1042-м километре трассы М-4 „Дон“ в районе поселка Красный Колос произошла авария», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медслужбы. Прокуратурой донского региона организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

В Сети публикуют кадры с места аварии: несколько побитых легковушек и грузовик стоят посреди дороги, полоса движения в одну сторону парализована, на асфальте лежат тела погибших, накрытые одеялами.

«Жуткая авария! Трупы лежат посреди дороги», — пишут пользователи Сети.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев пишет, что большегруз снес пять легковушек и насмерть сбил нескольких рабочих. Трасса превратилась в каток — после снегопадов в регион пришли заморозки, пишет источник. Движение по трассе М4 «Дон» ограничено, собралась пробка, заявил канал.

«Неизвестно, когда будет движение. Есть жертвы. Стоим в автобусе уже больше часа, люди пишут, что движения в правом ряду еще долго не будет», — рассказал журналистам очевидец событий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о ДТП с автобусом в Тульской области

Накануне в Богородицком районе Тульской области, около села Колодези, перевернулся туристический автобус, в нем находился 31 человек.

После инцидента губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что в медучреждения доставляются 10 человек, остальные пассажиры размещены в ПВР, развернутом в гостинице Богородицка. Детей в автобусе не было, погибших нет, уточнил он.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за снегопада, после чего автобус улетел в кювет и перевернулся.

Позднее пассажиров отправили в Вологду на резервном автобусе, сообщил Миляев 4 января.

«Резервный автобус с 27 туристами отправился в Вологду. Напомню, что четыре человека остаются в медицинских учреждениях Тулы», — уточнил губернатор.

В Следственном управлении СК России по Тульской области заявили, что по факту ДТП с участием автобуса под Тулой возбуждено уголовное дело.

«Следователем по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). <...> Следственными органами устанавливаются обстоятельства данного происшествия и условия оказания услуг по перевозке пассажиров», — сообщили в ведомстве.

