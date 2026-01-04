Массовая авария с погибшими произошла под Ростовом-на-Дону Многотонная фура наехала на несколько машин на трассе М-4 возле Ростова-на-Дону

Фура снесла несколько автомобилей на трассе М-4 «Дон» неподалеку от Ростова-на-Дону, пишет 161.RU. По предварительной информации, погиб один человек. Точное число жертв и пострадавших пока уточняется.

Неизвестно, когда будет движение. Есть жертвы. Стоим в автобусе уже больше часа, люди пишут, что движения в правом ряду еще долго не будет, — рассказала очевидец событий.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области сообщила, что на место аварии выехал начальник полиции Александр Речицкий. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Водителей также предупредили о затрудненном движении на 1042-м километре по направлению на юг.

