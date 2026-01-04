Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 00:27

Нетрезвый тюменец влетел в обочину на машине с семилетним сыном внутри

ГИБДД: житель Тюмени повез семилетнего сына на переднем сидении и попал в ДТП

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Тюмени пьяный водитель устроил аварию, в которой пострадал его семилетний сын. Инцидент произошел вечером 2 января на окружной дороге города, когда отец решил отвезти ребенка за город, нарушив при этом несколько правил безопасности, сообщает Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

Мужчина посадил мальчика на переднее пассажирское сиденье, не использовал детское кресло и не пристегнул ребенка ремнем безопасности. В результате автомобиль Lada съехал с дороги и врезался в снежный вал на обочине.

Вчера на 10-м км окружной дороги Тюмени в районе ул. Институтской Lada въехала в снежный вал на обочине дороги. Пьяный отец повез семилетнего сына из Тюмени за город, мальчик ехал без детского кресла на переднем сиденье. Ранения в ДТП получил семилетний школьник, — указано в сообщении.

В результате происшествия несовершеннолетний пассажир получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Состояние ребенка сейчас уточняется. По факту ДТП проводятся необходимые проверки, в отношении отца-водителя решается вопрос о привлечении к ответственности.

Ранее сообщалось, что в результате серьезного ДТП с пассажирским автобусом в Богородицком районе Тульской области около села Колодези количество пострадавших достигло 14 человек. Из них 13 были доставлены в больницы региона.

Тюмень
аварии
ГИБДД
дети
