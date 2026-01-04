Погода в Москве в воскресенье, 4 января: к Рождеству ждем мороз до -30?

Температура воздуха в Москве сегодня повысится, однако к Рождеству вновь похолодает, передают синоптики. Ударят ли морозы до минус 30 градусов? Что известно о погоде в столице в воскресенье, 4 января, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 4 января

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сегодня в атмосфере над Москвой будут господствовать теплые воздушные массы. В регионе сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой снег, а температурные показатели останутся заметно выше климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит ноль — минус два градуса, по области ноль — минус пять градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 741 мм рт. ст., что ниже нормы.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что 4 января в Москве ожидается облачность, временами небольшой снег. Днем температура воздуха в столице составит от минус четырех до плюс одного градуса.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в Московском регионе в ближайшее время вырастет снежный покров.

«Снежный покров испытывает сложную динамику. В понедельник-вторник будет оседать, а с 7 января снег пойдет. Прирост будет порядка 5–6 см», — отметила Макарова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Леуса, продолжавшийся в течение минувших суток небольшой снег слегка увеличил высоту снежного покрова. В Москве, по данным базовой метеостанции региона, ВДНХ, он вырос еще на два сантиметра и достиг отметки 26 см — это самый высокий показатель с начала нынешней зимы. Такое значение уже на 5 см выше климатической нормы этого дня. На других метеостанциях мегаполиса снега от 22 см на Балчуге до 30 см (плюс 5 см за сутки) в Тушино. Тушино стало снежным лидером всего столичного региона. В Подмосковье снега от 17 см в Кашире до 27 см в Волоколамске.

Что касается усиления морозов, то к Рождеству температура воздуха опустится до минус 12 градусов ночью.

«Речь не идет ни о каких рождественских морозах. В ночные часы в понедельник, 5 января, мы ожидаем минус 4–9 градусов. Во вторник, 6 января, ночь будет холоднее — минус 7–12 [градусов], а в дневные часы — минус 4–9. А вот на Рождество погода будет меняться, восточный ветер постепенно будет усиливаться, пойдет снег умеренной интенсивности, температура ночная тоже продержится на уровне минус 7–12 градусов», — сказала Макарова.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 4 января

Сегодня погоду в Санкт-Петербурге будет формировать северная периферия обширного зоны пониженного атмосферного давления. Сохранится облачность, пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в городе составит минус 4–6 градусов, в Ленинградской области — минус 3–8 градусов, на севере — до минус 11 градусов. Ветер восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник местами небольшой снег, ночью — минус 7–-9 градусов, днем — минус 7–9 градусов, к вечеру похолодает до минус 13–15 градусов.

