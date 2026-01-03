Атака США на Венесуэлу
03 января 2026 в 20:17

«Счет идет на десятки»: жуткое ДТП с автобусом под Тулой. Жертвы, дети?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Богородицком районе Тульской области, около села Колодези, перевернулся туристический автобус, в нем находились десятки человек. Как это произошло, действительно ли число пострадавших «идет на десятки», есть ли информация о жертвах, были ли среди пострадавших дети?

Что известно о ДТП с автобусом в Тульской области

Информацию об аварии подтвердил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, автобус следовал по маршруту Вологда — Себино, в салоне был 31 человек.

«В настоящее время в медицинские учреждения доставляются 10 человек. Остальные пассажиры размещены в ПВР, развернутом в гостинице Богородицка», — сказал Миляев.

Он отметил, что среди пассажиров детей не было. Погибших в результате аварии нет.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за снегопада, после чего автобус улетел в кювет и перевернулся. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Telegram-канал SHOT сначала писал, что травмы получили два человека, их доставили в больницу. Остальным пострадавшим начали оказывать помощь на месте сотрудники скорой помощи. Позже SHOT уточнил, что госпитализация потребовалась девяти пассажирам, однако их жизни ничего не угрожает.

При этом изначально Telegram-каналы распространили информацию о десятках пострадавших и о том, что в автобусе было 37 человек.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кого накажут за ДТП с автобусом в Тульской области

В Следственном управлении СК России по Тульской области заявили, что по факту ДТП с участием автобуса под Тулой возбуждено уголовное дело.

«Следователем по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). <...> Следственными органами устанавливаются обстоятельства данного происшествия и условия оказания услуг по перевозке пассажиров», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что прокуратура взяла ситуацию на контроль.

