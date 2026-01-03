«Счет идет на десятки»: жуткое ДТП с автобусом под Тулой. Жертвы, дети?

В Богородицком районе Тульской области, около села Колодези, перевернулся туристический автобус, в нем находились десятки человек. Как это произошло, действительно ли число пострадавших «идет на десятки», есть ли информация о жертвах, были ли среди пострадавших дети?
Что известно о ДТП с автобусом в Тульской области
Информацию об аварии подтвердил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, автобус следовал по маршруту Вологда — Себино, в салоне был 31 человек.
«В настоящее время в медицинские учреждения доставляются 10 человек. Остальные пассажиры размещены в ПВР, развернутом в гостинице Богородицка», — сказал Миляев.
Он отметил, что среди пассажиров детей не было. Погибших в результате аварии нет.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за снегопада, после чего автобус улетел в кювет и перевернулся. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
Telegram-канал SHOT сначала писал, что травмы получили два человека, их доставили в больницу. Остальным пострадавшим начали оказывать помощь на месте сотрудники скорой помощи. Позже SHOT уточнил, что госпитализация потребовалась девяти пассажирам, однако их жизни ничего не угрожает.
При этом изначально Telegram-каналы распространили информацию о десятках пострадавших и о том, что в автобусе было 37 человек.
Кого накажут за ДТП с автобусом в Тульской области
В Следственном управлении СК России по Тульской области заявили, что по факту ДТП с участием автобуса под Тулой возбуждено уголовное дело.
«Следователем по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). <...> Следственными органами устанавливаются обстоятельства данного происшествия и условия оказания услуг по перевозке пассажиров», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что прокуратура взяла ситуацию на контроль.
Читайте также:
Банки блокируют покупки на маркетплейсах? Кого это коснулось, мошенники
Мадуро и его жене предъявили обвинения: что им вменяют, подробности
Отказ от корпоративов, здоровье, развод с Брухуновой: как живет Петросян