03 января 2026 в 16:21

Переполненный автобус перевернулся на заснеженной трассе под Тулой

Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Тульской области в ДТП с пассажирским автобусом пострадали более 30 человек, сообщили «Тула СМИ» в региональной Госавтоинспекции. Инцидент случился в Богородицком районе, недалеко от деревни Колодези.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего автобус съехал в кювет и перевернулся. На момент аварии в транспортном средстве находились 37 человек.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и точные причины аварии.

До этого в Главном управлении МВД по Смоленской области сообщили о масштабном дорожном происшествии с участием девяти транспортных средств на федеральной автодороге М-1 «Беларусь». По данным ведомства, в результате инцидента травмы получили три гражданина, которые были направлены в стационар.

Кроме того, в городе Кодинске Красноярского края автомобиль под управлением женщины сбил двух девочек семилетнего возраста на пешеходном переходе без светофора. Получившие телесные повреждения дети направлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи.

ДТП
автобусы
Тульская область
происшествия
