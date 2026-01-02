Новый год — 2026
Женщина на полной скорости наехала на детей в Красноярском крае

Две девочки пострадали в ДТП на пешеходном переходе в Кодинске

В городе Кодинске Красноярского края женщина на автомобиле SsangYong сбила двух семилетних девочек на нерегулируемом переходе, передает РИА Новости со ссылкой на представителей краевого главка МВД. Дети с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Сегодня в 14 часов (10:00 мск) 36-летняя женщина-водитель, двигаясь на автомобиле SsangYong по проспекту Ленинского комсомола, совершила наезд на двух семилетних девочек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГАИ Чувашии сообщили о гибели трех человек и ранении четырех, включая двух несовершеннолетних, в результате аварии с участием двух автомобилей на трассе Цивильск — Ульяновск. Согласно предварительной информации, водитель Kia Rio, ранее лишенный водительского удостоверения, совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Fusion.

Кроме того, прокуратура Рязанской области сообщила, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Р-22 «Каспий» погибли два человека и двое получили телесные повреждения. Инцидент произошел в светлое время суток 31 декабря.

Красноярский край
ДТП
аварии
дети
