31 декабря 2025 в 16:44

На «Каспии» произошло смертельное ДТП

Два человека погибли в ДТП под Рязанью

Фото: t.me/prokrzn
Два человека погибли и двое получили травмы в ДТП в Рязанской области, сообщила региональная прокуратура. Смертельное столкновение случилось на трассе Р-22 «Каспий» днем 31 декабря.

Водитель и пассажир транспортного средства марки «Киа-Рио» скончались на месте происшествия. Водитель и 12-летний ребенок автомобиля марки «Форд-Фокус» доставлены в медицинское учреждение, — подчеркнули в ведомстве.

На месте происшествия работает прокурор Александро-Невского района Евгений Симакин. Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку.

Днем ранее массовая авария с участием девяти автомобилей произошла на федеральной трассе М-1 «Беларусь» в Смоленской области. В результате ДТП пострадали три человека, все они были госпитализированы.

До этого девятилетний мальчик погиб во Владимире после катания на тюбинге с друзьями. Ребенок внезапно вылетел за пределы дороги в овраг, из-за чего получил тяжелые травмы. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу.

Ранее на трассе в Астраханской области погибли два мальчика, еще пять человек пострадали. По предварительным данным, два автомобиля столкнулись в Харабалинском районе.

