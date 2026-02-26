Жителя Рязани задержали за ограбление магазина

В Дягилеве местного жителя подозревают в ограблении магазина, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. В правоохранительные органы обратилась продавец.

В ведомстве рассказали, что мужчина совершил кражу двух бутылок виски. После того как он долго рассматривал прилавок, подозреваемый спрятал алкоголь под куртку и хотел покинуть магазин. Продавец заметила нарушителя и потребовала оплатить товар.

Мужчина начал угрожать ей расправой, а позже скрылся. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего рецидивиста по подозрению в краже сливочного масла в гипермаркете на Индустриальном проспекте. Специалисты изъяли у него похищенные продукты на сумму 8 тыс. рублей.