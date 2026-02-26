Российские военные устроили бессонную ночь ВПК Украины

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли массированный ночной удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным аэродромам Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответной мерой на атаки Киева по гражданской инфраструктуре России.

[ВС РФ] нанесли массированный удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. Все поставленные цели были достигнуты, назначенные объекты поражены успешно.

Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ находятся в критическом положении южнее Купянска-Узлового в Харьковской области. В ведомстве отметили, что подразделения 1-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины и 43-й механизированной бригады блокированы и несут значительные санитарные потери.