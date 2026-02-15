Зимняя Олимпиада — 2026
SHOT сообщил о серии взрывов над Рязанью

SHOT: пять взрывов раздалось над Рязанью на фоне работ средств ПВО

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: МО РФ
Telegram-канал SHOT написал, что вечером 15 февраля над Рязанью раздалось несколько громких взрывов. По предварительным сведениям канала, средства противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

SHOT проинформировал, что очевидцы слышали от трех до пяти хлопков в северной и южной частях Рязани. По сообщениям канала, от громких звуков сработала автомобильная сигнализация.

Согласно версии SHOT, российские военные сбили минимум два беспилотника на подлете к городу. Официальных данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа над Брянской, Калужской, Тульской областями и Московским регионом. В Минобороны РФ объяснили, что атака была зафиксирована вечером — с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Также Telegram-канал SHOT написал о серии взрывов над Тулой и Алексином. По его сведениям, в регионе работает система ПВО, которая поражает воздушные цели. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

