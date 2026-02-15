Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 21:26

Очевидцы сообщили о серии «басовитых» взрывов в Тульской области

SHOT: серия взрывов прогремела над Тулой и Алексином

ПВО ПВО Фото: МО РФ
Telegram-канал SHOT сообщает о серии взрывов над Тулой и Алексином. По его сведениям, в регионе работает система ПВО, которая поражает воздушные цели. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Как пишет канал, жители Алексина рассказали, что около 20:00 услышали не менее пяти «гулких и басовитых взрывов», при этом в небе были заметны вспышки. В Туле, как сообщает источник, громкие хлопки начали звучать примерно с 20:30. В публикации говорится, что в южной и центральной частях города раздалось от трех до пяти мощных звуков.

Кроме того, по версии канала, горожане сообщили о шуме мотора в небе. На данный момент официальных сведений об этой ситуации не поступало.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудник компании «МегаФон» пострадал при атаке ВСУ. Мужчина получил ранения, когда занимался проведением ремонтных работ, его доставили в больницу.

До этого Богомаз заявил, что ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области, поэтому пять муниципальных образований и частично сам Брянск остались без тепла и электричества. По его словам, экстренные службы переходят на подключение резервных мощностей.

