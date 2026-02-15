Дрон ВСУ едва не убил работника мобильного оператора Богомаз: мужчина пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область

Сотрудник компании «МегаФон» пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Мужчина в этот момент занимался проведением ремонтных работ.

В Злынковском районе при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи, к сожалению, ранен сотрудник компании «МегаФон». Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, — рассказал он.

Он также добавил, что Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ, в ходе которой российские силы ПВО и спецподразделения уничтожили 120 аппаратов. В отражении налета задействованы мобильно-огневые группы «БАРС-Брянск», части Минобороны и Росгвардия.

Тем временем в Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Инцидент случился в поселке Волна. К ликвидации пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники. В Калужской области обломки украинского беспилотника повредили здание больницы и два автомобиля в Козельском районе.