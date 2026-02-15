Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 16:36

Дрон ВСУ едва не убил работника мобильного оператора

Богомаз: мужчина пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудник компании «МегаФон» пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Мужчина в этот момент занимался проведением ремонтных работ.

В Злынковском районе при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи, к сожалению, ранен сотрудник компании «МегаФон». Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, — рассказал он.

Он также добавил, что Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ, в ходе которой российские силы ПВО и спецподразделения уничтожили 120 аппаратов. В отражении налета задействованы мобильно-огневые группы «БАРС-Брянск», части Минобороны и Росгвардия.

Тем временем в Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Инцидент случился в поселке Волна. К ликвидации пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники. В Калужской области обломки украинского беспилотника повредили здание больницы и два автомобиля в Козельском районе.

ВСУ
атаки ВСУ
происшествия
Александр Богомаз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Каллас дала резкий ответ на требование Зеленского
«Глаза и уши НАТО»: одна из стран ЕС стянула разведчиков к границам России
Жители Одессы смогли вытащить призывников из машины сотрудников ТЦК
Китаянка «похоронила» 20-летнюю карьеру ради исполнения мечты
Мать актера Ткаченко рассказала о посмертном награждении сына
Дмитриев назвал главный вопрос, который не задали Зеленскому в Мюнхене
В Госдуме заявили о близости Telegram к снятию ограничений
Скончался французский композитор Мишель Порталь
Рубио выступил с заявлением о зависимости Европы
В Ереване заявили, что база в Гюмри не гарантирует 100% безопасность страны
Двухметровый колодец чуть не стал могилой для ребенка
Политолог ответил, могут ли США организовать переворот на Украине
Россиянин застрял под грудой снега
Самолет с Бастой развернули на полпути
В Исландии задумались о вступлении в Евросоюз
«Совсем обезумели»: на Западе отреагировали на призыв взять Украину в ЕС
На подлете к Москве перехвачены 18 БПЛА
В Волгограде сорвался концерт Лолиты
Бывший президент Молдавии раскрыл, зачем Санду разрывает связи с СНГ
Число летевших на Москву беспилотников увеличилось до 13
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.