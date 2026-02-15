Зимняя Олимпиада — 2026
Атака ВСУ вызвала пожар на резервуаре с нефтепродуктами под Краснодаром

Оперштаб Кубани сообщил о загоревшемся резервуаре с нефтепродуктами из-за ВСУ

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Инцидент случился в поселке Волна, сообщил оперативный штаб региона.

В поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами, — уточняется в сообщении

По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. К ликвидации пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники, включая сотрудников МЧС России по Краснодарскому краю. Информация о масштабах повреждений и объеме вытекающего топлива уточняется.

Ранее сообщалось, что за три часа вечером 14 февраля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации проинформировала, что всего дронов противника (29) было сбито над акваторией Азовского моря.

До этого стало известно, что в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.

