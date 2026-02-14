Полсотни дронов ВСУ атаковали три южных региона России

За три часа вечером 14 февраля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации. Больше всего дронов противника (29) было сбито над акваторией Азовского моря.
14 февраля с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 23 БПЛА — над территорией Краснодарского края и три БПЛА — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.
Ранее ВСУ нанесли массированные удары по Курской области с помощью артиллерии и беспилотников. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о 25 обстрелах и 32 сбитых дронах за сутки. В результате атак пострадала линия электропередачи — три приграничных района временно остались без света. Тем не менее подачу энергии оперативно восстановили.
Позже стало известно, что в селе Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области в результате атаки украинских дронов погиб мужчина. Атака была целенаправленной — беспилотники атаковали именно гражданскую машину. Власти окажут семье погибшего всю необходимую материальную помощь.