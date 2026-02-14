Полсотни дронов ВСУ атаковали три южных региона России МО: силы ПВО за три часа сбили 55 дронов ВСУ над тремя регионами России

За три часа вечером 14 февраля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации. Больше всего дронов противника (29) было сбито над акваторией Азовского моря.

14 февраля с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 23 БПЛА — над территорией Краснодарского края и три БПЛА — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ нанесли массированные удары по Курской области с помощью артиллерии и беспилотников. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о 25 обстрелах и 32 сбитых дронах за сутки. В результате атак пострадала линия электропередачи — три приграничных района временно остались без света. Тем не менее подачу энергии оперативно восстановили.

Позже стало известно, что в селе Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области в результате атаки украинских дронов погиб мужчина. Атака была целенаправленной — беспилотники атаковали именно гражданскую машину. Власти окажут семье погибшего всю необходимую материальную помощь.