Дрон-камикадзе ВСУ ударил по легковушке с мирным жителем Житель Брянской области погиб при атаке дрона ВСУ на машину

В селе Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области в результате атаки украинских дронов погиб мужчина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По словам главы региона, атака была целенаправленной — беспилотники атаковали именно гражданскую машину. Власти окажут семье погибшего всю необходимую материальную помощь.

Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Азаровка Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего, — написал Богомаз.

Ранее ВСУ нанесли массированные удары по Курской области с помощью артиллерии и беспилотников. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о 25 обстрелах и 32 сбитых дронах за сутки. В результате атак пострадала линия электропередачи — три приграничных района временно остались без света. Тем не менее подачу энергии оперативно восстановили.