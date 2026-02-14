Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 10:30

Дрон-камикадзе ВСУ ударил по легковушке с мирным жителем

Житель Брянской области погиб при атаке дрона ВСУ на машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В селе Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области в результате атаки украинских дронов погиб мужчина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По словам главы региона, атака была целенаправленной — беспилотники атаковали именно гражданскую машину. Власти окажут семье погибшего всю необходимую материальную помощь.

Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Азаровка Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего, — написал Богомаз.

Ранее ВСУ нанесли массированные удары по Курской области с помощью артиллерии и беспилотников. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о 25 обстрелах и 32 сбитых дронах за сутки. В результате атак пострадала линия электропередачи — три приграничных района временно остались без света. Тем не менее подачу энергии оперативно восстановили.

ВСУ
дроны
мирные жители
Брянская область
