06 марта 2026 в 12:21

Житель Ямполя рассказал о приказе ВСУ против мирных жителей

Житель Ямполя заявил о приказе ВСУ «обнулить» гражданское население

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Житель населенного пункта Ямполь в ДНР рассказал о действиях украинских военных в его районе, передает ТАСС. По утверждению мужчины, ВСУ проводили обыски в домах и заявляли о поступившем приказе действовать против жителей, которых подозревали в поддержке российских войск. Он отметил, что военные проверяли помещения и искали неизвестные предметы или людей.

Смотрю, два украинских вояки бегают по двору. Пораскрывали хату, повырывали двери, кухню. По всем помещениям. Что они искали, не знаю. Женщина начала вопросы задавать: «Что вы ищете?». [Говорят], поступил приказ обнулить эту территорию. За то, что вы помогали [армии России]. Я же никому не помогал, мы в подвале сидели. В общем, говорят, поступил приказ женщин не трогать, мужчин, если попадетесь, значит, расстрелять, — рассказал мирный житель.

По его словам, после этого семья в спешке начала собирать вещи и искать укрытие. Они перебрались в подвал соседнего дома через дорогу и жили там около полугода. Позже, как рассказал мужчина, в здании произошел пожар, из-за чего людям пришлось срочно покинуть убежище.

Мужчина добавил, что затем семья попыталась покинуть район и добраться до безопасного места. Однако во время пути они попали под обстрел, в результате которого его супруга получила смертельные ранения.

Ранее сообщалось, что украинские командиры в Сумской области используют ложь о гибели родственников солдат для их мотивации перед штурмовыми действиями. По словам источника, у военнослужащих ВСУ изымаются личные мобильные телефоны, что лишает их возможности проверить полученную информацию и связаться с родными.

