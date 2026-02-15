Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 16:27

Богомаз сообщил о массированной атаке украинских дронов

Богомаз: «БАРС-Брянск» и Росгвардия сбили 120 дронов над Брянской областью

Подписывайтесь на нас в MAX

Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ, в ходе которой российские силы ПВО и спецподразделения уничтожили 120 аппаратов, заявил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В отражении налета задействованы мобильно-огневые группы «БАРС-Брянск», части Минобороны и Росгвардия.

Благодаря подразделениям ПВО <...> уничтожено 120 вражеских БПЛА. Спасибо нашим доблестным защитникам!добавил Богомаз.

До этого стало известно, что в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.

Атакам дронам также подвергся поселок Волна, где после налета вспыхнули складские помещения и резервуар с нефтепродуктами. Губернатор Вениамин Кондратьев также подтвердил, что в ходе налета пострадали два человека, которые в настоящий момент находятся в больнице.

Александр Богомаз
Брянская область
ВСУ
БПЛА
беспилотники
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Золотопромышленника из Магаданской области обвинили по нескольким статьям
Русский музей потребовал компенсацию от протаранившего Летний сад водителя
Дрон ВСУ едва не убил работника мобильного оператора
В Раде раскрыли подробности задержания экс-главы Минэнерго Украины
Богомаз сообщил о массированной атаке украинских дронов
США перехватили танкер с нефтью
В Госдуме поставили Зеленского на место после его хамских выходок
Опубликованы кадры освобождения бойцами ВС России Цветкового
Гибель основателя мебельной компании заинтересовала следователей
Сотни машин застряли в снежном плену на дороге из Териберки
Тепловоз загорелся на станции в российском регионе
Медики оценили состояние пострадавших на нефтескважине под Самарой
Премьер Латвии заинтересовалась в ядерном сдерживании Европы
Балканский циклон принесет в Москву аномальные снегопады
«Любят громкие заявления»: депутат о словах Навроцкого про ядерное оружие
Двое детей погибли во время катания с горки под Екатеринбургом
На Западе раскрыли, как ЕС мог бы поддержать «ядерный зонтик» Франции
Пытавшемуся сбежать экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение
В МИД РФ попросили Баку о жесте доброй воли в отношении задержанных россиян
Стали известны детали ЧП на нефтескважине под Нефтегорском
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.