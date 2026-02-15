Богомаз сообщил о массированной атаке украинских дронов Богомаз: «БАРС-Брянск» и Росгвардия сбили 120 дронов над Брянской областью

Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ, в ходе которой российские силы ПВО и спецподразделения уничтожили 120 аппаратов, заявил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В отражении налета задействованы мобильно-огневые группы «БАРС-Брянск», части Минобороны и Росгвардия.

Благодаря подразделениям ПВО <...> уничтожено 120 вражеских БПЛА. Спасибо нашим доблестным защитникам! — добавил Богомаз.

До этого стало известно, что в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.

Атакам дронам также подвергся поселок Волна, где после налета вспыхнули складские помещения и резервуар с нефтепродуктами. Губернатор Вениамин Кондратьев также подтвердил, что в ходе налета пострадали два человека, которые в настоящий момент находятся в больнице.