Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 13:04

Глава Калужской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ

В Калужской области обломки беспилотника ВСУ повредили здание больницы

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Обломки украинского беспилотника повредили здание больницы и два автомобиля в Козельском районе Калужской области, рассказал глава региона Владислав Шапша. В целях безопасности пациентов поврежденного корпуса оперативно перевели в Сосенскую городскую больницу на время проведения восстановительных работ.

Обломки БПЛА, подавленного над территорией Козельского муниципального округа, незначительно повредили кровлю и остекление ЦМБ № 3 города Козельск, — информировал губернатор.

Специалисты уже приступили к ремонту помещений, чтобы в кратчайшие сроки вернуть медучреждение к штатному режиму работы. Шапша подчеркнул, что происшествие обошлось без жертв и раненых, а нанесенный ущерб оценивается как незначительный.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за последние сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 222 беспилотных летательных аппарата Украины. По информации ведомства, все сбитые цели были беспилотниками самолетного типа.

больницы
беспилотники
Калужская область
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свыше 100 дронов ВСУ пытались атаковать Россию с утра
В НАБУ подтвердили провальную попытку побега из Украины экс-главы Минюста
Глыба льда рухнула на голову россиянке
«Не будем тратить время»: Каллас «похоронила» одну из идей Евросоюза
Наемники из рядов ВСУ начали переманивать к себе других иностранных военных
Белгород остался без горячей воды? Новости 15 февраля, что с отоплением
Пьяный лихач на Porsche перелетел канал и протаранил ограду Летнего сада
Еврочиновники пришли к выводу, что Китай усилил поддержку России
Будущим водителям хотят ужесточить экзамены
«Пятерочка» не выдержала натиска снега
Российский лыжник бросил вызов олимпийскому чемпиону из Норвегии
Каллас неожиданно сменила позицию по Украине
Требование главы МИД Польши по переговорам на Украине поразило Запад
Глава Калужской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ
Пожары под Краснодаром, налет дронов на ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 15 февраля
Зима вернулась, Москву ждет новый снежный коллапс? Прогноз погоды на неделю
Экс-министр юстиции Украины попытался сбежать из страны
Дима Билан продал два дома и влез в долги ради давней мечты
Появились новые подробности переписок Эпштейна
Иностранное судно протаранило причал в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.