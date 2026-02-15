Глава Калужской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ

Обломки украинского беспилотника повредили здание больницы и два автомобиля в Козельском районе Калужской области, рассказал глава региона Владислав Шапша. В целях безопасности пациентов поврежденного корпуса оперативно перевели в Сосенскую городскую больницу на время проведения восстановительных работ.

Обломки БПЛА, подавленного над территорией Козельского муниципального округа, незначительно повредили кровлю и остекление ЦМБ № 3 города Козельск, — информировал губернатор.

Специалисты уже приступили к ремонту помещений, чтобы в кратчайшие сроки вернуть медучреждение к штатному режиму работы. Шапша подчеркнул, что происшествие обошлось без жертв и раненых, а нанесенный ущерб оценивается как незначительный.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за последние сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 222 беспилотных летательных аппарата Украины. По информации ведомства, все сбитые цели были беспилотниками самолетного типа.