15 февраля 2026 в 12:17

Российские средства ПВО сбили две сотни украинских дронов

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки уничтожили 222 украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны в течение последних суток ликвидировали 222 украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, все ликвидированные цели относились к БПЛА самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 222 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — резюмировали в ведомстве.

Российские военные также поразили объекты транспортной инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах ВСУ. В Минобороны России информировали, что удары наносились с помощью авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

До этого стало известно, что в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.

Атаке также подверглись резервуары с нефтью в краснодарском поселке Волна. После нападения в терминале вспыхнуло два пожара. По информации оперштаба, общая площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров.

