Часть жителей Брянска осталась без тепла и света после атак ВСУ Богомаз: в пяти районах Брянской области нет света и тепла после удара ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области, из-за чего пять муниципальных образований и частично сам Брянск остались без тепла и электричества, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, идет подключение резервных мощностей.

Все аварийные бригады находятся на своих местах. Идет подключение резервных мощностей. Ведутся работы по подключению объектов тепло- и энергоснабжения, — написал он.

Ранее Богомаз сообщил, что Брянская область стала мишенью массированной атаки беспилотников ВСУ. В результате российские силы противовоздушной обороны и спецподразделения успешно нейтрализовали 120 аппаратов. Он отметил, что в операции по отражению налета участвовали мобильно-огневые группы «БАРС-Брянск», подразделения Минобороны и Росгвардия.

Атакам дронам также подвергся поселок Волна, где после налета вспыхнули складские помещения и резервуар с нефтепродуктами. Губернатор Вениамин Кондратьев также подтвердил, что в ходе налета пострадали два человека, которые в настоящий момент находятся в больнице.