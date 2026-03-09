Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 10:02

Юная футболистка замертво рухнула на газон во время матча

Metro: 15-летняя футболистка умерла в Англии во время матча

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юная футболистка Амелия Аплин из молодежного состава «Оксфорд Юнайтед» скончалась после потери сознания прямо во время игры на тренировочной базе в Хорспате, передает издание Metro. Представители клуба сообщили, что окажут необходимую помощь семье погибшей, а также игрокам, тренерам и всем сотрудникам, которые могли травмироваться из-за этого печального события.

Матч был остановлен из-за ЧП. Работники одной из местных больниц официально подтвердили смерть спортсменки. О произошедшем также высказался исполнительный директор Юниорской премьер-лиги Мартин Брок, назвав инцидент страшным событием и добавил, что Аплин была не только вратарем, но и настоящим лидером, а также примером для окружающих.

Ранее футболист Артем Калмыков скоропостижно скончался в возрасте 26 лет прямо на поле в Подмосковье. Трагедия произошла в Подольске во время проведения матча лиги B-3 в рамках чемпионата Московской области. Местный футбольный клуб «Парковый» принимал команду «Нара» из Наро-Фоминска и одержал победу со счетом 7:2.

футбол
спортсменки
смерти
Англия
