Миранчук оформил первый дубль в MLS Миранчук забил два гола в матче против «Реал Солт-Лейк»

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук оформил первый дубль в MLS, забив два мяча в матче против «Реал Солт-Лейк». Для россиянина это первые голы в новом сезоне.

Главный тренер «Атланты» Херардо Мартино на этот раз выпустил Миранчука в стартовом составе, пересмотрев его роль в команде. Ранее специалист пытался держать экс-игрока «Локомотива» на скамейке запасных. В итоге матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Реал Солт-Лейк».

Ранее Миранчук опустился в рейтинге самых дорогих футболистов MLS. Согласно последним данным, его цена снизилась с €9 млн (836 млн рублей) до €8 млн (743 млн рублей). В прошедшем сезоне игрок провел 33 матча, забив шесть голов, но не попал в десятку лидеров.

Тем временем российский полузащитник Данила Козлов перешел из «Краснодара» в московский футбольный клуб ЦСКА, подписав контракт на три года с опцией продления. По его словам, решение о переходе он принял сразу, как узнал о такой возможности. Также он добавил, что рад наличию в ЦСКА костяка, собранного из топовых российских футболистов, и выразил уверенность, что они помогут ему в адаптации.