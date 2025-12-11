Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 20:00

Миранчук пролетел со списком самых дорогих игроков MLS

Россиянин Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков MLS

Алексей Миранчук Алексей Миранчук Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук опустился в рейтинге самых дорогих футболистов MLS. Согласно последним данным Transfermarkt, его цена снизилась с €9 млн (836 млн рублей) до €8 млн (743 млн рублей). В прошедшем сезоне игрок провел 33 матча, забив шесть голов, но не попал в десятку лидеров.

В топ-5 вошли Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») — €18 млн (1,6 млрд рублей), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес») — €17 млн (1,5 млрд рублей), Эвандер («Цинциннати») — €16 млн (1,4 млрд рублей), Латте Лат («Атланта Юнайтед») — €15 млн и Андерс Дрейер («Сан-Диего») — €15 млн (1,3 млрд рублей). Замыкают рейтинг Родриго де Пауль («Интер Майами»), Лионель Месси («Интер Майами»), Кевин Денки («Цинциннати»), Уго Кейперс («Чикаго Файр») и Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»).

Тем временем Российский футбольный союз утвердил календарь матчей Кубка России на 2026 год. Так, сезон Мир РПЛ после зимней паузы возобновится 27 февраля. В этот день петербургский «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой» на «Газпром Арене». Полуфинальные матчи стартуют 4 марта, когда в Москве встретятся ЦСКА и «Краснодар».

спорт
футбол
рейтинги
матчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гринч «вселился» в итальянку и разнес лодку с рождественскими подарками
Завораживающие пейзажи Марса попали на фото NASA
FIS отказала лыжнику Ардашеву в нейтральном статусе
На Украине мэр избила секретаря горсовета до госпитализации
В Госдуме объяснили страх ЕС перед возвращением России в мировую экономику
Дочь Маликова раскритиковали за фигуру
Захарова раскрыла, за что Украина ответит в Международном суде ООН
Раскрыто содержание лекций задержанного в Польше Бутягина
Эвакуация обварившей ноги в кипятке девочки из Петербурга попала на видео
Серебро поставило рекорд на бирже
Захарова ужаснулась скандалу со «спасенными» Зеленской беременными детьми
Популярный онлайн-кинотеатр столкнулся с серьезным сбоем
Чемпионку Игр экстренно вывезли с горнолыжной трассы вертолетом
«Новый Нюрнберг» для Украины, «Аншлаг» без Дубовицкой: что будет дальше
Мать вырезала из живота беременной от отчима дочери ребенка
Миранчук пролетел со списком самых дорогих игроков MLS
Зеленский заговорил о референдуме по территориям на Украине
Захарова раскритиковала западные СМИ после статьи о выходе США из НАТО
Большая маленькая ложь: Лондон впервые признал гибель военного на Украине
«Перевернул мое сознание»: звезда «Голоса» поделилась советом Градского
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.