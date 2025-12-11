Миранчук пролетел со списком самых дорогих игроков MLS Россиянин Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков MLS

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук опустился в рейтинге самых дорогих футболистов MLS. Согласно последним данным Transfermarkt, его цена снизилась с €9 млн (836 млн рублей) до €8 млн (743 млн рублей). В прошедшем сезоне игрок провел 33 матча, забив шесть голов, но не попал в десятку лидеров.

В топ-5 вошли Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») — €18 млн (1,6 млрд рублей), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес») — €17 млн (1,5 млрд рублей), Эвандер («Цинциннати») — €16 млн (1,4 млрд рублей), Латте Лат («Атланта Юнайтед») — €15 млн и Андерс Дрейер («Сан-Диего») — €15 млн (1,3 млрд рублей). Замыкают рейтинг Родриго де Пауль («Интер Майами»), Лионель Месси («Интер Майами»), Кевин Денки («Цинциннати»), Уго Кейперс («Чикаго Файр») и Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»).

Тем временем Российский футбольный союз утвердил календарь матчей Кубка России на 2026 год. Так, сезон Мир РПЛ после зимней паузы возобновится 27 февраля. В этот день петербургский «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой» на «Газпром Арене». Полуфинальные матчи стартуют 4 марта, когда в Москве встретятся ЦСКА и «Краснодар».