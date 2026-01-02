Новый год — 2026
02 января 2026 в 10:07

Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры в 2025 году

Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов России выросло почти на $24 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Состояние богатейших бизнесменов России за 2025 год выросло на $23,818 млрд (1,8 трлн рублей). Согласно сведениям «Индекса миллиардеров», опубликованного агентством Bloomberg, первое место в рейтинге занял акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов.

Отмечается, что за прошедший год его состояние достигло $19,3 млрд (1,5 трлн рублей). На втором месте расположился основатель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов. Его состояние возросло на $4,75 млрд (371,5 млрд рублей), до $7,88 млрд (616 млрд рублей).

Основатель Telegram Павел Дуров, занявший третье место, заработал за год $3,38 млрд (264,4 млрд рублей), его состояние составило $14,4 млрд (1,1 трлн рублей). Четвертое место досталось основательнице Wildberries Татьяне Ким — у нее $7,89 млрд (617,2 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что состояние президента США Дональда Трампа и его семьи выросло примерно на 70% менее чем за полтора года, достигнув $6,8 млрд (537 млрд рублей). Существенный вклад в прирост капитала внес мемкоин хозяина Белого дома.

