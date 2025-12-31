Мемкоин помог семье Трампа стать богаче на миллиарды Bloomberg: состояние Трампов за 15 месяцев выросло примерно на 70%

Состояние президента США Дональда Трампа и его семьи выросло примерно на 70% менее чем за полтора года, достигнув $6,8 млрд (537 млрд рублей), сообщает Bloomberg со ссылкой на свой индекс миллиардеров. Отмечается, что существенный вклад в прирост капитала внес мемкоин главы Белого дома.

За последние 15 месяцев состояние семьи (Трампов — NEWS.ru) выросло примерно на 70% даже после недавнего снижения, — говорится в материале агентства.

По данным издания, только за уходящий 2025 год состояние семьи увеличилось на $282 млн (22 млрд рублей). Криптовалютный актив, ассоциированный с президентом, принес семейству Трампов более $200 млн дохода (15,6 млрд рублей).

В список финансовых победителей года, по версии агентства, также вошли председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон, предприниматель Илон Маск и австралийский магнат Джина Райнхарт.

