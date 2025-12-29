Новый год — 2026
Названы три самых молодых миллиардера планеты

Forbes: самыми молодыми миллиардерами оказались основатели компании Mercor

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американский журнал Forbes назвал трех 22-летних предпринимателей Адарша Хиремата, Брендана Фуди и Сурью Мидха самыми молодыми миллиардерами в мире, самостоятельно заработавшими свое состояние. Школьные друзья создали стартап по подбору персонала с помощью искусственного интеллекта. Их общее состояние оценивается в $2,2 млрд (172 млрд рублей).

Предприниматели основали компанию Mercor в 2023 году, а после ее оценки частными инвесторами в октябре 2025 года попали в рейтинг богатейших людей мира до 40 лет. Звание самого молодого миллиардера в 2008 году принадлежало медиамагнату Марку Цукербергу, который достиг этого статуса в 23 года.

Ранее стало известно, что американская певица Бейонсе (настоящее имя — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) стала одной из артистов, чей заработок превысил $1 млрд (77 455 млрд рублей). Это звание ей принесло успешное выступление с альбомом Cowboy Carter в 2024 году и проведение самого кассового концертного тура этого года. Помимо нее в списке миллиардеров Forbes числятся 22 артиста.

