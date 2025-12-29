Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 18:11

Бейонсе стала долларовой миллиардершей

Forbes: певица Бейонсе попала в топ-5 музыкантов-миллиардеров

Бейонсе (настоящее имя — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) Бейонсе (настоящее имя — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) Фото: IMAGO/Trish Badger/imageSPACE/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американская певица Бейонсе (настоящее имя — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) стала одной из артистов, чей заработок превысил $1 млрд (77 455 млрд рублей), передает Forbes. Это звание ей принесло успешное выступление с альбомом Cowboy Carter в 2024 году и проведение самого кассового концертного тура этого года.

В списке миллиардеров Forbes числятся 22 артиста, и Бейонсе заняла пятое место среди музыкантов, достигших столь высокого статуса. В этом списке также значатся ее супруг Jay-Z (урожденный Шон Картер), Брюс Спрингстин, Рианна (настоящее имя — Робин Рианна Фенти) и Тейлор Свифт.

Бейонсе, появившаяся на свет в 1981 году в штате Техас, является одной из самых востребованных и влиятельных певиц в США за последние 20 лет. Ее альбомы разошлись тиражом более 200 млн копий, а число побед на премии Grammy превышает 32, что является рекордом среди всех артистов.

Также в 2025 году был определен список самых высокооплачиваемых артистов в России. Среди них — 20-летний музыкант Ваня Дмитриенко, который заработал 924 млн рублей за 33 концерта. На втором месте — Григорий Лепс с доходом 908,5 млн рублей за 79 шоу. Надежда Кадышева получила 900 млн рублей за 36 выступлений, а Татьяна Буланова — 745 млн рублей за 149 концертов.

Бейонсе
миллиардеры
музыканты
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС возобновилась работа высоковольтной линии
Ушаков раскрыл реакцию Трампа на атаку резиденции Путина
Ушаков рассказал, что США рекомендовали Зеленскому
ВСУ атаковали резиденцию Путина: что произошло, реакция, что сказал Лавров
Ушаков посчитал, сколько раз в 2025 году общались Путин и Трамп
Названы самые популярные языки в мире
В России начнут ежегодно проводить Неделю космоса
Кастрированный маньяк: следователь рассказал про странное дело из нулевых
Главу муниципалитета задержали по делу о взрыве 20-летней давности
Вор избил сотрудника магазина за просьбу вернуть украденное
Генпрокуратура дала отпор американскому университету с двойным дном
Соседи Долиной раскрыли, как встретят Лурье после переезда
Трамп провел разговор с Путиным
Глоба назвала судьбоносные даты 2026 года
Марочко раскрыл, что поможет развить наступление на Славянск
«Инопланетный корабль» снова привлек внимание ученых
Российская лыжница Непряева показала 27-й результат в Италии
Конгрессвумен Грин рассказала, кто виноват в росте госдолга США и войнах
Россиянам дали неутешительный прогноз по росту цен на жилье в 2026 году
Запекаю утиные ножки конфи: мясо, отваливающееся от кости!
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.