Бейонсе стала долларовой миллиардершей

Американская певица Бейонсе (настоящее имя — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) стала одной из артистов, чей заработок превысил $1 млрд (77 455 млрд рублей), передает Forbes. Это звание ей принесло успешное выступление с альбомом Cowboy Carter в 2024 году и проведение самого кассового концертного тура этого года.

В списке миллиардеров Forbes числятся 22 артиста, и Бейонсе заняла пятое место среди музыкантов, достигших столь высокого статуса. В этом списке также значатся ее супруг Jay-Z (урожденный Шон Картер), Брюс Спрингстин, Рианна (настоящее имя — Робин Рианна Фенти) и Тейлор Свифт.

Бейонсе, появившаяся на свет в 1981 году в штате Техас, является одной из самых востребованных и влиятельных певиц в США за последние 20 лет. Ее альбомы разошлись тиражом более 200 млн копий, а число побед на премии Grammy превышает 32, что является рекордом среди всех артистов.

Также в 2025 году был определен список самых высокооплачиваемых артистов в России. Среди них — 20-летний музыкант Ваня Дмитриенко, который заработал 924 млн рублей за 33 концерта. На втором месте — Григорий Лепс с доходом 908,5 млн рублей за 79 шоу. Надежда Кадышева получила 900 млн рублей за 36 выступлений, а Татьяна Буланова — 745 млн рублей за 149 концертов.