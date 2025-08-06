Популярные западные исполнители уровня Дженнифер Лопес и Бейонсе не смогут выступить в России, так как это приведет к серьезным последствиям для их карьеры, заявила NEWS.ru продюсер Дарья Богатырева. По ее словам, с 2022 года концерты в РФ стали невозможными для мировых знаменитостей из-за давления со стороны лейблов, корпораций и западного общества.

Может ли сейчас артист уровня Дженнифер Лопес, Бейонсе или The Weeknd позволить себе концерт в России без последствий для карьеры на Западе? Нет, не может. Это стало невозможным с 2022 года. Как бы это ни звучало, выступление в России сегодня воспринимается на Западе как поддержка действующей власти и ситуации. Это немедленно вызовет бойкот, обвинения в лицемерии и отмену контрактов. Концерт в России — красная черта, при пересечении которой наступят юридические и финансовые риски, — пояснила Богатырева.

Она также добавила, что слухи о возможных концертах западных звезд в России часто оказываются маркетинговыми провокациями. По ее словам, промоутеры иногда намеренно распространяют такую информацию, чтобы привлечь внимание, даже если реальных переговоров не ведется. Однако она подчеркнула, что такие слухи лишь создают ложные ожидания у поклонников.

Многие западные звезды используют банковские системы, заблокированные в РФ. Платежи, страховка, логистика — все это невозможно легально организовать при выступлении в России. А если посмотреть глубже, то вокруг одни маркетинговые провокации. Иногда российские промоутеры намеренно сливают слухи о возможных концертах, чтобы подогреть интерес, даже если переговоров не ведется. Но это надежда, не подкрепленная реальностью, — резюмировала Богатырева.

Ранее Бейонсе появилась на сцене в платье цветов российского флага в ходе выступления в Вашингтоне. Костюм в бело-сине-красной расцветке был разработан ливанским дизайнером Эли Сааб специально для этого шоу. Пользователей из России восхитил образ певицы.